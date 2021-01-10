Станом на 10 січня у Києві зареєстрували 117 217 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів – 9 медичних працівників.

Впродовж 9 січня у Києві коронавірус діагностували у 15 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.

До теми Коронавірус в Україні 10 січня: за добу виявили 5 011 нових хворих

Серед нових пацієнтів:

️264 жінки віком від 18 до 90 років,

️125 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв,

️10 дівчаток від 20 днів до 17 років,

5 хлопчиків від 4 до 11 років.

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 31 пацієнта. Інші залишились лікуватись вдома на самоізоляції.

За цей період у столиці померли 10 хворих на коронавірус. Натомість 455 людей виписали.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Дарницькому (185), Печерському (58) та в Солом‘янському (42) випадки.

Від початку пандемії у Києві зареєстрували 117 217 хворих на коронавірус. 43 239 з них вже одужали, 2 077 померли від ускладнень, спричинених захворюванням.