Коронавірус у Києві: за добу виявили 404 хворих
Станом на 10 січня у Києві зареєстрували 117 217 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів – 9 медичних працівників.
Впродовж 9 січня у Києві коронавірус діагностували у 15 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.
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Серед нових пацієнтів:
- ️264 жінки віком від 18 до 90 років,
- ️125 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв,
- ️10 дівчаток від 20 днів до 17 років,
- 5 хлопчиків від 4 до 11 років.
За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 31 пацієнта. Інші залишились лікуватись вдома на самоізоляції.
За цей період у столиці померли 10 хворих на коронавірус. Натомість 455 людей виписали.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Дарницькому (185), Печерському (58) та в Солом‘янському (42) випадки.
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