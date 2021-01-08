Станом на 8 січня у Києві виявили 116 469 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 19 медиків.

За минулу добу у Києві коронавірус діагностували частіше у жінок, ніж у чоловіків. Окрім цього, захворіла ще 21 дитина. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Актуально За добу в Україні виявили 5 676 хворих на COVID-19

Що відомо про нових пацієнтів:

️238 жінок віком від 20 до 91 року,

️179 чоловіків віком від 20 до 88 років,

️8 дівчаток від 8 до 17 років,

13 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші залишились лікуватись вдома самоізоляції.

Впродовж 7 січня у Києві померли 11 хворих на коронавірус. Ще 126 пацієнтів одужали.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Дарницькому (131), Оболонському (73) та в Деснянському (58) районах.

Станом на 8 січня у Києві зареєстрували 116 469 хворих на COVID-19. На жаль, 2 052 з них померли. Але 42 336 пацієнтам вдалося подолати хворобу.