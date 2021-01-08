Коронавірус у Києві: за добу виявили 438 хворих
Станом на 8 січня у Києві виявили 116 469 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 19 медиків.
За минулу добу у Києві коронавірус діагностували частіше у жінок, ніж у чоловіків. Окрім цього, захворіла ще 21 дитина. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Актуально За добу в Україні виявили 5 676 хворих на COVID-19
Що відомо про нових пацієнтів:
- ️238 жінок віком від 20 до 91 року,
- ️179 чоловіків віком від 20 до 88 років,
- ️8 дівчаток від 8 до 17 років,
- 13 хлопчиків від 1 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші залишились лікуватись вдома самоізоляції.
Впродовж 7 січня у Києві померли 11 хворих на коронавірус. Ще 126 пацієнтів одужали.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Дарницькому (131), Оболонському (73) та в Деснянському (58) районах.
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