Коронавірус у Києві: за добу виявили 731 хворого на коронавірус
Станом на 7 січня у столиці України кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус зросла до 116 031. За минулу добу зафіксовано 731 хворого на COVID-19.
У середу, 6 cічня, у Києві померли від ускладнень 19 людей. Всього за період пандемії в столиці зафіксований 2041 летальний випадок від вірусу, пише мер міста Віталій Кличко у телеграмі.
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Хто захворів у Києві 6 січня
- ️415 жінок віком від 19 до 88 років,
- ️288 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв,
- ️14 дівчаток від 5 місяців до 14 років,
- 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.
Серед нових хворих – 28 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 638 людей. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканців столиці.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 181, в Деснянському – 117 та в Дніпровському районі — 92 випадки.
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