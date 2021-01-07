Станом на 7 січня у столиці України кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус зросла до 116 031. За минулу добу зафіксовано 731 хворого на COVID-19.

У середу, 6 cічня, у Києві померли від ускладнень 19 людей. Всього за період пандемії в столиці зафіксований 2041 летальний випадок від вірусу, пише мер міста Віталій Кличко у телеграмі.

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Хто захворів у Києві 6 січня

️415 жінок віком від 19 до 88 років,

️288 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв,

️14 дівчаток від 5 місяців до 14 років,

14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Серед нових хворих – 28 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 638 людей. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканців столиці.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 181, в Деснянському – 117 та в Дніпровському районі — 92 випадки.

Станом на 7 січня, від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 1 099 493 людей. З них 773 214 пацієнтів одужали та 19 505 померли від ускладнень.



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