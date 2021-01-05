Загалом з початку пандемії коронавірусу у столиці України зафіксували 114 369 підтверджених випадків інфікування COVID-19. За минулу добу, 4 січня, кількість хворих зросла на 846.

За минулу добу у Києві померли 26 людей. Всього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у телеграмі.

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Хто захворів у Києві 4 січня

483 жінки віком від 18 до 89 років,

339 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв,

10 дівчаток від 1 до 15 років,

14 хлопчиків від 2 до 15 років.

Серед нових хворих – 33 медики. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 567 людей. Всього коронавірус подолали 40 921 мешканець столиці.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 154, в Дніпровському – 125 та в Солом‘янському районі — 104 випадки.

Захворюваність в Україні

Станом на ранок 5 січня в Україні зареєстрували 1 083 585 хворих на коронавірус. З них 747 408 вже одужали, але 19 129 померли від ускладнень, спричинених хворобою. Від початку пандемії в Україні провели 5 645 148 тестувань методом ПЛР.