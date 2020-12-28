Коронавірус в Києві: за добу виявили 851 хворого
Всього за період пандемії в столиці України зафіксовано 1854 летальних випадки від коронавірусної інфекції. За минулу добу ще 10 пацієнтів померли від ускладнень.
Загалом з початку пандемії у Києві підтвердили 108 055 випадків зараження COVID-19. Про це пише мер міста Віталій Кличко у телеграмі.
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Хто захворів в Україні за минулу добу
- 477 жінок віком від 18 до 91 року,
- 332 чоловіки віком від 18 до 90 років,
- 19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років,
- 23 хлопчики від 5 місяців до 17 років.
За минулу добу в Україні захворів 21 медик. До лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За 27 грудня у Києві одужали за добу 188 людей. Всього коронавірус подолали 37 461 мешканець столиці.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 305, Дніпровському –180, Оболонському районі – 107 випадків.
Скільки людей у медзакладах
Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1875 хворих на коронавірус.
Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 45%,
– додав Віталій Кличко.
Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 людини. Станом на 28 грудня з них одужали – 665 729 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 17 849 пацієнтів.
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