Коронавірус у Києві: за добу виявили 931 хворого
Станом на 6 січня у Києві зареєстрували 115 300 хворих на коронавірус. З них 931 інфікованого виявили за минулу добу.
До лікарень столиці госпіталізували 71 хворого. Інші залишились лікуватись вдома на самоізоляції. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Актуально За добу в Україні виявили 6 911 хворих на COVID-19, майже 3 тисячі – госпіталізували
Що відомо про нових пацієнтів:
- ️540 жінок віком від 18 до 90 років,
- ️365 чоловіків віком від 18 до 85 років,
- ️11 дівчаток від 5 до 17 років,
- 15 хлопчиків від 1 до 16 років.
Окрім цього, серед нових хворих – 25 медичних працівників.
За минулу добу померли 19 людей. Натомість одужав 651 пацієнт.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили в Дарницькому (+172), в Дніпровському (+137) та в Деснянському (+133) районах.
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