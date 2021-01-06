Станом на 6 січня у Києві зареєстрували 115 300 хворих на коронавірус. З них 931 інфікованого виявили за минулу добу.

До лікарень столиці госпіталізували 71 хворого. Інші залишились лікуватись вдома на самоізоляції. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко. Актуально За добу в Україні виявили 6 911 хворих на COVID-19, майже 3 тисячі – госпіталізували Що відомо про нових пацієнтів: ️540 жінок віком від 18 до 90 років,

️365 чоловіків віком від 18 до 85 років,

️11 дівчаток від 5 до 17 років,

15 хлопчиків від 1 до 16 років. Окрім цього, серед нових хворих – 25 медичних працівників. За минулу добу померли 19 людей. Натомість одужав 651 пацієнт. Коронавірус у районах Києва Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили в Дарницькому (+172), в Дніпровському (+137) та в Деснянському (+133) районах. Станом на 6 січня у Києві зафіксували 115 300 хворих на COVID-19. На жаль, хвороба забрала життя 2 022 киян. Але 41 572 мешканці міста змогли подолати хворобу.