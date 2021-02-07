Коронавірус у Києві: за добу захворіло 197 людей
Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції у столиці України позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 130 236 людей.
Джерело:Телеграм-сторінка Віталія Кличка
Як повідомив мер міста Віталій Кличко, за минулу добу, 6 лютого, кількість хворих у столиці зросла на 197 осіб.
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Хто захворів на коронавірус у Києві 6 лютого
- 112 жінок віком від 19 до 88 років,
- 71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв,
- 5 дівчаток від 3 до 17 років,
- 9 хлопчиків від 2 до 17 років.
На жаль, за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 16 людей. Загальна кількість жертв у столиці зросла до 2442. За добу у лікарні госпіталізували 36 пацієнтів.
З позитивних новин – 369 людей подолали коронавірус, загалом – 79 510.
"Ковід" у районах Києва
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 244 849 осіб;
- одужало – 1 073 046 осіб;
- летальних випадків – 23 597.
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