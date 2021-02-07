Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції у столиці України позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 130 236 людей.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, за минулу добу, 6 лютого, кількість хворих у столиці зросла на 197 осіб.

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Хто захворів на коронавірус у Києві 6 лютого

112 жінок віком від 19 до 88 років,

71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв,

5 дівчаток від 3 до 17 років,

9 хлопчиків від 2 до 17 років.

На жаль, за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 16 людей. Загальна кількість жертв у столиці зросла до 2442. За добу у лікарні госпіталізували 36 пацієнтів.

З позитивних новин – 369 людей подолали коронавірус, загалом – 79 510.

"Ковід" у районах Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

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