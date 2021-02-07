Коронавірус у Києві: за добу захворіло 197 людей

Джерело:Телеграм-сторінка Віталія Кличка
Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції у столиці України позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 130 236 людей.
Як повідомив мер міста Віталій Кличко, за минулу добу, 6 лютого, кількість хворих у столиці зросла на 197 осіб.
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На жаль, за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 16 людей. Загальна кількість жертв у столиці зросла до 2442. За добу у лікарні госпіталізували 36 пацієнтів.
З позитивних новин – 369 людей подолали коронавірус, загалом – 79 510.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу