Коронавірус у Києві: за добу захворіло 197 людей

7 лютого 2021 , 12:02
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Джерело:

Телеграм-сторінка Віталія Кличка

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції у столиці України позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 130 236 людей.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, за минулу добу, 6 лютого, кількість хворих у столиці зросла на 197 осіб.

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Хто захворів на коронавірус у Києві 6 лютого

  • 112 жінок віком від 19 до 88 років,
  • 71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв,
  • 5 дівчаток від 3 до 17 років,
  • 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

На жаль, за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 16 людей. Загальна кількість жертв у столиці зросла до 2442. За добу у лікарні госпіталізували 36 пацієнтів.

З позитивних новин – 369 людей подолали коронавірус, загалом – 79 510.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.


Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 244 849 осіб;
  • одужало – 1 073 046 осіб;
  • летальних випадків – 23 597.