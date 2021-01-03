Станом на 3 січня у Києві зареєстрували 113 019 хворих на коронавірус. 370 з них виявили за минулу добу.

Серед нових хворих – 50 медиків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

До теми Коронавірус в Україні 3 січня: за добу виявили 4 576 нових хворих

Серед нових пацієнтів:

216 жінок віком від 19 до 82 років,

143 чоловіки віком від 18 до 93 років,

5 дівчаток від 6 місяців до 14 років,

6 хлопчиків від 1 до 12 років.

До лікарень столиці госпіталізували 46 хворих. Інші залишися лікуватися вдома на самоізоляції.

Одужала за минулу добу 181 людина. Але ще 21 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Від початку пандемії у Києві виявили 113 019 випадків зараження коронавірусом. 40 234 хворих вже одужали. Але 1 963 пацієнти пішли з життя.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Дарницькому (110), у Дніпровському (52) та в Деснянському (46) районах.