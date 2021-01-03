Коронавірус у Києві: захворіло 6-місячне немовля
Станом на 3 січня у Києві зареєстрували 113 019 хворих на коронавірус. 370 з них виявили за минулу добу.
Серед нових хворих – 50 медиків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
До теми Коронавірус в Україні 3 січня: за добу виявили 4 576 нових хворих
Серед нових пацієнтів:
- 216 жінок віком від 19 до 82 років,
- 143 чоловіки віком від 18 до 93 років,
- 5 дівчаток від 6 місяців до 14 років,
- 6 хлопчиків від 1 до 12 років.
До лікарень столиці госпіталізували 46 хворих. Інші залишися лікуватися вдома на самоізоляції.
Одужала за минулу добу 181 людина. Але ще 21 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Дарницькому (110), у Дніпровському (52) та в Деснянському (46) районах.
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