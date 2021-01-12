Коронавірус у Києві: за добу виявили 898 хворих
Станом на 12 січня у Києві зафіксовано 43 980 пацієнтів з коронавірусом. Серед нових хворих – 22 медики.
Впродовж 11 січня коронавірус діагностували у 37 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.
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Що відомо про нових пацієнтів:
- 497 жінок віком від 18 до 92 років:
- 364 чоловіки віком від 18 до 81 рокiв;
- 17 дівчаток від 2 до 17 років;
- 20 хлопчиків від 2 до 17 років.
За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнти. Інші залишились лікуватися вдома на самоізоляції.
Впродовж цього ж періоду померли 26 людей. Натомість виписали 534 пацієнти.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових хворих виявили в Дніпровському (197), Дарницькому (161) та у Святошинському (112) районах.
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