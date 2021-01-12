Станом на 12 січня у Києві зафіксовано 43 980 пацієнтів з коронавірусом. Серед нових хворих – 22 медики.

Впродовж 11 січня коронавірус діагностували у 37 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.

До теми За добу в Україні виявили 5 116 нових хворих на COVID-19, але одужалих утричі більше

Що відомо про нових пацієнтів:

497 жінок віком від 18 до 92 років:

364 чоловіки віком від 18 до 81 рокiв;

17 дівчаток від 2 до 17 років;

20 хлопчиків від 2 до 17 років.

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнти. Інші залишились лікуватися вдома на самоізоляції.

Впродовж цього ж періоду померли 26 людей. Натомість виписали 534 пацієнти.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових хворих виявили в Дніпровському (197), Дарницькому (161) та у Святошинському (112) районах.

Від початку пандемії у Києві зафіксували 118 486 випадків зараження коронавірусом. 43 980 мешканців столиці вже одужали. Але 2 115 померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою.