Станом на 25 грудня в Києві зафіксували 106 078 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Серед 1 038 нових пацієнтів – 24 медики.

Впродовж 24 грудня внаслідок хвороби у Києві померли 14 людей. Натомість ще 1208 людей одужали. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.

Актуально Коронавірус в Україні: 11 035 нових хворих, з них 484 дитини та 388 медиків

Серед нових хворих знову більше жінок, ніж чоловіків. Найстаршій пацієнтці – 89 років, а найстаршому пацієнтові – 90.

Захворіли також 57 дітей. Наймолодшим всього 3 та 11 місяців.

Що відомо про нових пацієнтів:

568 жінок віком від 18 до 89 років,

413 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв,

31 дівчинка від 3 місяців до 17 років,

26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 91 пацієнта. Інші перебувають на самоізоляції й лікуються вдома під контролем лікарів.

Від початку пандемії у столиці виявили 106 078 хворих на коронавірус. 1 816 з них померли, але 36 969 змогли подолати захворювання.

Коронавірус у районах Києва:

Найбільше нових випадків зараження коронавірусною хворобою виявили в Дарницькому (+293), а також у Дніпровському (+175) та в Деснянському (115) районах.