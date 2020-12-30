Станом на 30 грудня у Києві зареєстрували 110 139 хворих на коронавірус. 1 131 з них зафіксували за минулу добу.

Серед нових хворих – 35 медпрацівників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

До теми За добу в Україні виявили 7 986 хворих на COVID-19, але кількість госпіталізованих висока

Що відомо про нових пацієнтів:

659 жінок віком від 19 до 91 року,

414 чоловіків віком від 19 до 88 років,

21 дівчинка від 2 до 17 років,

37 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші залишились лікуватися вдома на самоізоляції.

За минулу добу виписали 839 людей. Але, на жаль, ще 22 хворих померли.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження впродовж 28 грудня зафіксували у Дарницькому (220), Дніпровському (188) та в Деснянському (138) районах.

Від початку пандемії у Києві зареєстрували 110 139 випадків зараження коронавірусом. 38 856 інфікованих вже одужали, але попри це коронавірус забрав життя 1 897 киян.