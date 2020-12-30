Коронавірус у Києві: за добу виявили ще 1 131 хворого
Станом на 30 грудня у Києві зареєстрували 110 139 хворих на коронавірус. 1 131 з них зафіксували за минулу добу.
Серед нових хворих – 35 медпрацівників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
До теми За добу в Україні виявили 7 986 хворих на COVID-19, але кількість госпіталізованих висока
Що відомо про нових пацієнтів:
- 659 жінок віком від 19 до 91 року,
- 414 чоловіків віком від 19 до 88 років,
- 21 дівчинка від 2 до 17 років,
- 37 хлопчиків від 1 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші залишились лікуватися вдома на самоізоляції.
За минулу добу виписали 839 людей. Але, на жаль, ще 22 хворих померли.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження впродовж 28 грудня зафіксували у Дарницькому (220), Дніпровському (188) та в Деснянському (138) районах.
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