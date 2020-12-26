Коронавірус у лавах ЗСУ: захворюваність пішла на спад
Протягом 25 грудня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили в 78 людей. Загалом наразі хворіють 2 427 військових та працівників ЗСУ.
Ситуація з COVID-19 у ЗСУ
Від початку епідемії одужати вдалося 11 161 людині, померли, на жаль, 37 військових. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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Станом на 16 грудня хворіють 2 427 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 423 хворих.
Кількість військових, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 34 людини.
За добу 25 грудня недугу підтвердили у 78 військових і працівників ЗСУ.
Госпіталізували 12 хворих:
- У Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 3 військових;
- У Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" та Деснянський військовий госпіталь – по 2 військових;
- У 59-ий військовий мобільний госпіталь – 4 військових;
- у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військового.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 64 хворих:
- Київська область – 17 військових та 3 працівники ЗСУ;
- Миколаївська область – 11 військових та 3 працівники ЗСУ;
- Одеська область – 6 військових;
- Житомирська область – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ;
- Донецька область – 5 військових;
- Львівська та Чернігівська області – по 3 військових;
- Луганська область – 2 військових;
- Черкаська, Вінницька та Херсонська області – по 1 військовому.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний. У них легкий перебіг захворювання.
До слова, 25 грудня стало відомо про смерть ще одного військового. Він лікувався у Центральній міській лікарні міста Суми з 2 грудня. Однак врятувати його, на жаль, не вдалося.
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