Протягом 25 грудня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили в 78 людей. Загалом наразі хворіють 2 427 військових та працівників ЗСУ.

Ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Від початку епідемії одужати вдалося 11 161 людині, померли, на жаль, 37 військових. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Станом на 16 грудня хворіють 2 427 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 423 хворих.

Кількість військових, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 34 людини.

За добу 25 грудня недугу підтвердили у 78 військових і працівників ЗСУ.

Госпіталізували 12 хворих:

У Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 3 військових;

У Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" та Деснянський військовий госпіталь – по 2 військових;

У 59-ий військовий мобільний госпіталь – 4 військових;

у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військового.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 64 хворих:

Київська область – 17 військових та 3 працівники ЗСУ;

Миколаївська область – 11 військових та 3 працівники ЗСУ;

Одеська область – 6 військових;

Житомирська область – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ;

Донецька область – 5 військових;

Львівська та Чернігівська області – по 3 військових;

Луганська область – 2 військових;

Черкаська, Вінницька та Херсонська області – по 1 військовому.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний. У них легкий перебіг захворювання.

До слова, 25 грудня стало відомо про смерть ще одного військового. Він лікувався у Центральній міській лікарні міста Суми з 2 грудня. Однак врятувати його, на жаль, не вдалося.

Важливо! Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми, які не належать до кола осіб, з якими є щоденне спілкування.