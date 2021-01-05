Коронавірус у лавах ЗСУ: захворюваність різко зросла
Протягом 4 січня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили у 62 людей, у лікарні опинилися 8 з них. Загалом наразі хворіють 1 406 військових.
COVID-19 у ЗСУ: яка ситуація зараз
Загалом за час епідемії одужати вдалося 12 842 людям, на жаль, померли – 38. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.
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Наразі хворіють 1 406 військових та працівників ЗСУ. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 92 людей. Крім того, у найближчі 3 доби у 33 військових завершується термін ізоляції.
За добу 4 січня коронавірус підтвердили у 62 людей, у лікарнях опинилися 8 хворих.
Де перебувають госпіталізовані
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військових;
- Військово-медичний клінічний центр Східного та Західного регіонів, Маріупольський, Полтавський та 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовому;
- Станишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом лікарів перебувають 54 людини
- Київська область – 12 військових та 3 працівники ЗСУ;
- Одеська область – 8 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Полтавська область – 5 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Дніпропетровська область – 6 військових;
- Миколаївська область – 3 військових;
- Харківська область – 2 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Луганська, Запорізька та Львівська області – по 2 військових;
- Черкаська, Вінницька, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька та Донецька області – по 1 військовому.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.
До слова, протягом 3 січня у лавах ЗСУ підтвердили 8 випадків зараження коронавірусом, а 2 січня – 10.
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