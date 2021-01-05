Протягом 4 січня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили у 62 людей, у лікарні опинилися 8 з них. Загалом наразі хворіють 1 406 військових.

COVID-19 у ЗСУ: яка ситуація зараз

Загалом за час епідемії одужати вдалося 12 842 людям, на жаль, померли – 38. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.

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Наразі хворіють 1 406 військових та працівників ЗСУ. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 92 людей. Крім того, у найближчі 3 доби у 33 військових завершується термін ізоляції.

За добу 4 січня коронавірус підтвердили у 62 людей, у лікарнях опинилися 8 хворих.

Де перебувають госпіталізовані

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військових;

Військово-медичний клінічний центр Східного та Західного регіонів, Маріупольський, Полтавський та 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовому;

Станишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом лікарів перебувають 54 людини

Київська область – 12 військових та 3 працівники ЗСУ;

Одеська область – 8 військових та 1 працівник ЗСУ;

Полтавська область – 5 військових та 1 працівник ЗСУ;

Дніпропетровська область – 6 військових;

Миколаївська область – 3 військових;

Харківська область – 2 військових та 1 працівник ЗСУ;

Луганська, Запорізька та Львівська області – по 2 військових;

Черкаська, Вінницька, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька та Донецька області – по 1 військовому.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.

До слова, протягом 3 січня у лавах ЗСУ підтвердили 8 випадків зараження коронавірусом, а 2 січня – 10.

Важливо! У медичному штабі наголошують, що найчастіше COVID-19 поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими людьми. Тому просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.