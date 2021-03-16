2 березня головний санлікар країни Віктор Ляшко вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield (AstraZeneca). Але 15 березня він отримав позитивний результат ПЛР-тесту на наявність інфекції.

Гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина пояснив, що антитіла у Віктора Ляшка просто ще не виробились. Адже встановлено, що вони починають працювати на 22 – 25 день після вакцинації проти COVID-19.

До теми Ляшко захворів на коронавірус попри те, що уже вакцинований

У нас є дані доказових журналів наукових, в яких доведено, що антитіла починають працювати десь на 22 – 25 день після вакцинації. Це означає, що організм не миттєво напрацьовує імунітет, йому для цього потрібно як мінімум три тижні,

– пояснив Родина.

У випадку Віктора Ляшка між вакцинацією й інфікуванням минуло 13 днів. А інкубаційний період коронавірусу становить максимум 14 днів. Родина зауважив, що інфікування Ляшка просто збіглося з вакцинацією. І це зовсім не означає, що вакцина стала причиною розвитку хвороби.

Так іноді трапляється, що людина приходить на щеплення вже зараженою. Або ж може підхопити вірус через декілька днів після ін'єкції.

Це не означає, що він захворів внаслідок вакцинації, це означає, що збіглося з вакцинацією, і організм не напрацював той імунітет, який захистить цю людину від захворювання,

– підкреслив Родина.

Також важливо зауважити, що для повної імунізації препарат Covishield (AstraZeneca) вводиться двічі з інтервалом 28 днів. Віктору Ляшку поки що ввели лише першу дозу вакцини.

Що відомо про вакцину Covishield

Джерело: Serum Institute of India