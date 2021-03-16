Коронавірус у Ляшка після вакцинації: у Центрі громадського здоров'я пояснили причину
2 березня головний санлікар країни Віктор Ляшко вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield (AstraZeneca). Але 15 березня він отримав позитивний результат ПЛР-тесту на наявність інфекції.
Джерело:Громадське радіо
Гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина пояснив, що антитіла у Віктора Ляшка просто ще не виробились. Адже встановлено, що вони починають працювати на 22 – 25 день після вакцинації проти COVID-19.
До теми Ляшко захворів на коронавірус попри те, що уже вакцинований
У нас є дані доказових журналів наукових, в яких доведено, що антитіла починають працювати десь на 22 – 25 день після вакцинації. Це означає, що організм не миттєво напрацьовує імунітет, йому для цього потрібно як мінімум три тижні,
– пояснив Родина.
У випадку Віктора Ляшка між вакцинацією й інфікуванням минуло 13 днів. А інкубаційний період коронавірусу становить максимум 14 днів. Родина зауважив, що інфікування Ляшка просто збіглося з вакцинацією. І це зовсім не означає, що вакцина стала причиною розвитку хвороби.
Так іноді трапляється, що людина приходить на щеплення вже зараженою. Або ж може підхопити вірус через декілька днів після ін'єкції.
Це не означає, що він захворів внаслідок вакцинації, це означає, що збіглося з вакцинацією, і організм не напрацював той імунітет, який захистить цю людину від захворювання,
– підкреслив Родина.
Також важливо зауважити, що для повної імунізації препарат Covishield (AstraZeneca) вводиться двічі з інтервалом 28 днів. Віктору Ляшку поки що ввели лише першу дозу вакцини.
Що відомо про вакцину Covishield
Джерело: Serum Institute of India
- Препарат розробили вчені з Оксфордського університету разом з компанією AstraZeneca. Її відпускають на потужностях Інституту сироватки Індії (Serum Institute of India) – найбільшого у світі виробника вакцин.
- В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти.
- Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.
- Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини. Ефективність проти важких випадків хвороби становить близько 100%.
- Нещодавно дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.
- Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показує, що вона може суттєво запобігти важкому перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно.
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