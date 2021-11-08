Коронавірус у людей з інфарктом: наскільки небезпечний перебіг

Люди із серцево-судинними захворюваннями схильні до підвищеного ризику ускладнень та летальних наслідків від COVID-19, і автори нового великого дослідження виділили ще одну вразливу групу — пацієнти із серцевим нападом.

Нове дослідження коронавірусу та інфаркту

Група американських учених зібрала дані 82,6 тисячі пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда у 2019 або у 2020 році. Більшість з них мали серцевий напад вдома, на роботі чи у громадському місці. З них 562 особи захворіли на коронавірус.

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Інфаркт погіршує перебіг коронавірусу

Аналіз клінічних результатів показав, що серед тих, хто переніс інфаркт поза лікарнею, померли 15,2% пацієнтів із COVID-19 та 11,2% осіб, які не були заражені коронавірусом. Найвища смертність була у групі пацієнтів, у яких серцевий напад трапився під час госпіталізації з будь-яким станом: серед хворих на COVID-19 померли 78,5% осіб у порівнянні з 46,1% без коронавірусу.

Автори дослідження також виявили, що в інфікованих пацієнтів із більшою ймовірністю трапиться зупинка серця. Крім того, людям із COVID-19 значно рідше проводили коронарну ангіографію (процедура відкриття просвіту судин) у порівнянні з пацієнтами без коронавірусу.

Крім того, пацієнти із серцевим нападом та COVID-19 в основному були молодшими у порівнянні з неінфікованими хворими,

– наголосили вчені.

Вони зазначили, що ще потрібно вивчити механізм, який підвищує ризик смерті у заражених людей з інфарктом.

Раніше дослідження підтвердило, що при легкому перебігу COVID-19 пацієнти з легкими та помірними симптомами абсолютно не потребують препаратів для зниження ризику тромбоутворення.