Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) перевіряють версію про можливість виникнення коронавірусу на ще одному продовольчому ринку в Ухані.

Нова інформація про першого хворого

З початку минулого року влада Китаю заявила, що першою підтвердженою жертвою стала мешканка Уханя, на прізвище Чень, яка захворіла 8 грудня 2019 року і не мала зв'язку з ринком морепродуктів Хуанань, який був пов'язаний з багатьма іншими інфекціями.

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Цей випадок та нові докази призвели до того, що група ВООЗ, яка досліджувала походження пандемії, дійшла висновку, що вірус міг вперше перестрибнути з тварини на людину раніше і деінде, і розповсюдився по Уханю до моменту спалаху на ринку Хуанань.

Нове ймовірне місце зараження

За заявами трьох членів групи, ймовірний нульовий пацієнт зустрівся зі слідчими ВООЗ під час їхнього недавнього чотиритижневого візиту до Уханя та сказав, що його батьки відвідали інший продовольчий ринок.

Тепер експерти перевіряють версію про походження коронавірусу в іншому місці. Зазначається, що тести на коронавірус батьків "нульового пацієнта" виявилися негативними, однак невідомо, коли саме вони були зроблені та чи проводилося дослідження на антитіла.

ВООЗ має намір встановити точне місцеперебування цього ринку, а також з'ясувати, чи є зв'язок між ним та іншими випадками зараження коронавірусом, виявленими в Ухані в грудні 2019 року.

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