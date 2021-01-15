Коронавірус у морозиві: дипломати України перевіряють інформацію Китаю
Посольство України в Китаї перевіряє інформацію щодо виявлення коронавірусу в морозиві. Продукт виробили з використанням сухої сироватки, яку імпортували з України.
Водночас щодо відповідного питання дипмісія України підтримує оперативний зв'язок з компетентними органами КНР та урядом міста Тяньцзінь. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Китаї.
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"Посольством України в КНР вживаються усі необхідні термінові заходи з метою перевірки повідомлення інформаційної агенції "Сіньхуа" від 15 січня щодо виявлення у місті Тяньцзінь позитивних результатів аналізів на коронавірус", – зазначили у повідомленні.
У пресслужбі додали, що мовиться саме про інформацію щодо коронавірусу зразків сухої сироватки, імпортованої з України для виробництва морозива.
Що відомо про коронавірус в морозиві
- У північнокитайському місті Тяньцзінь виявили новий вид коронавірусу у морозиві. Один із його складників був з України.
- За інформацією "Сіньхуа", морозиво перевіряють після того, як 3 зразки дали позитивний результат. Їх відправили в міський центр профілактики та контролю захворювань.
- Тисячі працівників відправили на карантин, з них – 700 осіб отримали негативний результат тесту на COVID-19.Компанією, яка виробляла продукт є Tianjin Daqiaodao Food Co.
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