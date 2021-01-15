Посольство України в Китаї перевіряє інформацію щодо виявлення коронавірусу в морозиві. Продукт виробили з використанням сухої сироватки, яку імпортували з України.

Водночас щодо відповідного питання дипмісія України підтримує оперативний зв'язок з компетентними органами КНР та урядом міста Тяньцзінь. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Китаї.

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"Посольством України в КНР вживаються усі необхідні термінові заходи з метою перевірки повідомлення інформаційної агенції "Сіньхуа" від 15 січня щодо виявлення у місті Тяньцзінь позитивних результатів аналізів на коронавірус", – зазначили у повідомленні.

У пресслужбі додали, що мовиться саме про інформацію щодо коронавірусу зразків сухої сироватки, імпортованої з України для виробництва морозива.

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