Коронавірус може "ховатися" в шлунку, викликаючи постковідний синдром

З'являються нові докази того, що SARS-CoV-2 може осідати в шлунково-кишковому тракті (ШКТ) і зберігатися протягом тривалого часу після того, як легені очистилися від інфекції.

Нове дослідження коронавірусу

Вважається, що цією здатністю – серед інших причин – може пояснюватися постковідний синдром. До такого висновку дійшла група вчених зі Стенфордського університету.

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Вони проаналізували виділення РНК вірусу з фекалій протягом 10 місяців після встановлення діагнозу COVID-19 у 673 зразках від 113 пацієнтів із захворюванням легкого та середнього ступеня тяжкості.

Коронавірус довго затримується у шлунку

Дослідники виявили, що через тиждень після встановлення діагнозу, РНК вірусу була присутня у фекаліях приблизно половини (49,2%) пацієнтів. Через сім місяців близько 4% пацієнтів все ще виділяють вірусну РНК. Автори підкреслюють, що на 4-місячній позначці не було виділення РНК SARS-CoV-2 у зразках з дихальних шляхів пацієнтів.

Використовуючи повідомлення про симптоми, які регулярно збиралися за допомогою анкети, вони також виявили кореляцію тривалого фекального виділення РНК SARS-CoV-2 з болем у животі, нудотою та блювотою.

Як впливає тривале перебування коронавірусу у шлунку

Раніше вже проводилися аналогічні дослідження, але вони зосереджувалися в основному на пацієнтах з важким COVID-19. Втім, автори констатують, що вони поки що не знають точного клінічного значення тривалого виділення SARS-CoV-2 у пацієнтів із COVID-19.

Постковід може бути пов'язаний із цим феноменом. А може, й не бути. Альтернативна гіпотеза – наявність вірусного генетичного матеріалу в кишечнику може бути спусковим гачком для постійної активності імунної системи проти вірусу, а вже реакція нашої імунної системи може бути причиною постковідного синдрому.

Коронавірус нікуди не зник

Війна в Україні відсунула проблеми пов'язані з коронавірусом на задній план. Але тільки за останні два тижні у світі зафіксували понад 9 мільйонів випадків зараження. Тому так важливо не забувати про цю небезпечно хворобу і дотримуватися усіх правил профілактики. Нині українська система охорони має купу проблем пов'язаних з війною і новий спалах інфекції дуже погіршить ситуацію.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу