Коронавірус може інфікувати внутрішнє вухо та впливати на слух

Багато пацієнтів з COVID-19 повідомляли про вушні симптоми, включаючи втрату слуху та шум у вухах. Також у багатьох з них виникали запаморочення та проблеми з балансом, що свідчить про те, що вірус SARS-CoV-2 може інфікувати внутрішнє вухо.

Нове дослідження Массачусетського технологічного інституту доводить, що вірус дійсно може інфікувати клітини внутрішнього вуха, у тому числі волоскові клітини, які мають вирішальне значення як для слуху, так і для рівноваги.

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Для досліджень вчені використовували нові клітинні моделі та важкодоступні тканини внутрішнього вуха людини. Обмежена доступність до таких тканин перешкоджала попереднім дослідженням про будь-які хвороби, які можуть спричинити втрату слуху.

Отримання моделей – це перший крок. Це відкриває шлях для роботи не лише з SARS-CoV-2, але й з іншими вірусами, що впливають на слух,

– заявили дослідники.

Звідки вчені взяли необхідні моделі

Ще до початку пандемії дослідницька група почала працювати над проєктом із розробки клітинних моделей для вивчення інфекцій внутрішнього вуха людини. Відомо, що такі віруси, як цитомегаловірус, вірус паротиту та віруси гепатиту можуть викликати порушення слуху, але не зовсім зрозуміло, яким чином.

На початку 2020 року, після появи вірусу SARS-CoV-2, дослідники змінили свої плани. Експерти почали приймати пацієнтів із втратою слуху, шумом у вухах та запамороченням, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

В той час було незрозуміло, чи було це причинно-наслідковим зв'язком, чи випадковістю, тому що втрата слуху та шум у вухах дуже поширені,

– йдеться в дослідженні.

Тож для вивчення інфекції SARS-CoV-2 науковці використали щойностворену власну модельну систему, провівши дослідження на зразках внутрішнього вуха людини та на клітинних моделях, отриманих зі стовбурових клітин.

Результати дослідження:

Дослідники виявили, що певні типи клітин – волоскові клітини та шваннівські клітини – експресують білки, необхідні для проникнення вірусу SARS-CoV-2 в організм.

Потім дослідники показали, що вірус дійсно може інфікувати клітини внутрішнього вуха. Типи клітин у їхніх моделях були сприйнятливі до інфекції SARS-CoV-2.

Схема зараження, яку дослідники виявили у своїх зразках тканин, відповідає симптомам, які спостерігались у групі з 10 COVID-пацієнтів з вушними симптомами. 9 із цих пацієнтів страждали від шуму у вухах, 6 – від запаморочення, і абсолютно всі зазнали легкої чи глибокої втрати слуху.

Хоча це дослідження переконливо свідчить про те, що COVID-19 може викликати проблеми зі слухом та балансом, загальний відсоток пацієнтів із COVID-19, які мали проблеми з вухами, невідомий.

Як коронавірус може проникати у вуха

Можливо, вірус проникає у вуха через євстахієву трубу, яка з'єднує ніс із середнім вухом. Окрім цього, теоретично вірус може проходити через нюхові нерви. Відповідно, звідти він проникає у простір мозку та інфікує черепні нерви, зокрема й той, що з'єднується із внутрішнім вухом.