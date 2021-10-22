Коронавірус стане сезонним захворюванням

Віктор Ляшко під час виступу в Раді наголосив, що коронавірус стане ендемічною хворобою, а також зазначив, що наразі найбільше випадків коронавірусу припадає на штам Дельта, який є непередбачуваним і небезпечним.

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Всіх цікавить відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що "ковід" може не зникнути ніколи. Хороша – ми можемо повернутись до нормального життя з циркуляцією цього вірусу серед нас”.

В Україні домінує штам Дельта

Про циркуляцію штаму Дельта також розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, окрема, вчора, 21 жовтня при перевірці Укрзалізниці пасажирів перед посадкою на потяг, тестування показали, що більшість випадків – Дельта.

Варіант коронавірусу Дельта має швидкість поширення у кілька разів вищу, ніж початкова версія коронавірусу з Уханю.

Зверніть увагу! Прем'єр запевнив, що загальнонаціональний локдаун вводити не планують, єдиною альтернативою є масова вакцинація.

Актуальна статистика поширення коронавірусу

Джерело: МОЗ