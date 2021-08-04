Коронавірус може передаватись через сльози

Вже давно відомо, шо коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Індійські вчені зробили нове відкриття: виявляється, вірус може потенційно передаватися через сльози, навіть якщо ознак інфекції в очах немає.

У новому дослідженні брали участь 120 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. У 60 з них виявилися різні офтальмологічні симптоми, в тому числі кон'юнктивіт, запалення і незвичайні слизові виділення.

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У інших 60 пацієнтів не було ніяких ознак ураження очей. Автори дослідження взяли зразки слізної рідини всіх учасників і перевірили їх на наявність вірусу за допомогою ПЛР-тесту.

Вірус в сльозах

Тестування показало присутність COVID-19 в зразках 21 пацієнта (17,5%), причому у 10 з них не було ніяких офтальмологічних симптомів. На думку вчених, це вказує на те, що заражені можуть поширювати інфекцію в тому числі через сльози.

Автори дослідження відзначили, що медичні працівники, особливо офтальмологи, повинні дотримуватися обережності при огляді пацієнтів і крім маски надягати захисні окуляри.

Коронавірус та здоров'я очей

Джерело: Annals of Internal Medicine