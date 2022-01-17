Коронавірус порушує мобільність
Вчені канадського університету Далхаузі зауважили, що подібні ризики зростали навіть у пацієнтів, які не потребували госпіталізації, а лікувались вдома.
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Як проводили дослідження
У дослідженні брали участь понад 24 тисячі людей у віці старше 50 років. Аналіз проводили на початку карантину в 2020 році.
Щоб визначити вплив коронавірусу на мобільність, в учасників запитували,
- чи їм важко вставати зі стільця,
- чи здатні вони ходити по сходах без сторонньої допомоги,
- пересуватися на далекі відстані,
- ходити по дому та займатися домашніми справами.
Навіть у тих людей, які мали легку та середньої тяжкості форму COVID-19, виникли несприятливі зміни в рухливості та фізичній функції,
– зазначила докторка Сьюзан Кіркленд.
З 2 748 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього 94% не були госпіталізовані.
Старші люди – група ризику COVID-19
У людей з COVID-19 був удвічі вищий ризик погіршення рухливості, здатності займатися домашніми справами та фізичними вправами порівняно з тими, у кого не було COVID-19, хоча більшість із них мали легкі або помірні симптоми.
Також аналіз показав, що існує більший ризик проблем з рухом:
- у людей старшого віку,
- у тих, хто має нижчий дохід,
- а також у людей, які мають більше ніж три супутніх хронічних захворювань.
До цих факторів також додали низьку фізичну активність та погане харчування.