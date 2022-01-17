Коронавірус порушує мобільність

Вчені канадського університету Далхаузі зауважили, що подібні ризики зростали навіть у пацієнтів, які не потребували госпіталізації, а лікувались вдома.

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Як проводили дослідження

У дослідженні брали участь понад 24 тисячі людей у віці старше 50 років. Аналіз проводили на початку карантину в 2020 році.

Щоб визначити вплив коронавірусу на мобільність, в учасників запитували,

чи їм важко вставати зі стільця,

чи здатні вони ходити по сходах без сторонньої допомоги,

пересуватися на далекі відстані,

ходити по дому та займатися домашніми справами.

Навіть у тих людей, які мали легку та середньої тяжкості форму COVID-19, виникли несприятливі зміни в рухливості та фізичній функції,

– зазначила докторка Сьюзан Кіркленд.

З 2 748 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього 94% не були госпіталізовані.

Старші люди – група ризику COVID-19

У людей з COVID-19 був удвічі вищий ризик погіршення рухливості, здатності займатися домашніми справами та фізичними вправами порівняно з тими, у кого не було COVID-19, хоча більшість із них мали легкі або помірні симптоми.

Також аналіз показав, що існує більший ризик проблем з рухом:

у людей старшого віку,

у тих, хто має нижчий дохід,

а також у людей, які мають більше ніж три супутніх хронічних захворювань.

До цих факторів також додали низьку фізичну активність та погане харчування.

Результати дійсно варті уваги, адже вказують на те, що негативні наслідки COVID-19 набагато ширші та впливають на велику кількість літніх людей, а не тільки на тих, які були госпіталізовані.