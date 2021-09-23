З початку пандемії лікарі зареєстрували понад 90 випадків синдрому Гієна-Барре після можливої інфекції COVID-19, говориться в новому міжнародному дослідженні.

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Що відомо про синдром

Синдром Гієна-Барре – що це? Синдром Гієна-Барре – це аутоімунне захворювання, при якому імунна система людини атакує нерви, викликаючи м'язову слабкість і іноді параліч.

Захворювання може прогресувати від декількох тижнів до декількох років. Зустрічається відносно рідко (наприклад, у США у 3 –6 тисяч людей). Втім, його перебіг може бути важким.

Провокує хворобу гостра бактеріальна або вірусна інфекція.

Зв'язок коронавірусу і синдрому Гієна-Барре

З початку пандемії лікарі зареєстрували понад 90 діагнозів Гієна-Барре після можливої інфекції COVID-19. Однак неясно, чи є COVID-19 ще одним потенційним збудником захворювання або зареєстровані кейси випадкові.

Вчені вивчили пацієнтів з цим синдромом у період 30 січня до 30 травня 2020 року. 22% пацієнтів з синдромом Гієна-Барре, виявилених в перші 4 місяці пандемії, мали попередню інфекцію COVID-19.

Всі ці пацієнти були старше 50 років, і пацієнти часто (65%) страждали лицьовим паралічем. При надходженні в лікарню у 73% пацієнтів Гієна-Барре з інфекцією COVID-19 відзначалися підвищені маркери запалення.

Всі ці пацієнти відповідали діагностичним критеріям як синдрому Гієна-Барре, так і COVID-19.

Синдром Гієна-Барре – симптоми джерело: Український медичний портал прогресуюча двобічна слабість рук та ніг

арефлексія Підтвердити діагноз можна, якщо у пацієнта присутнє прогресування симптомів протягом кількох днів (максимум — до чотирьох тижнів). відносна симетричність проявів

незначні чутливі симптоми

залучення черепних нервів (особливо двобічна слабість мімічних м'язів)

одужання починається через 2 – 4 тижні після припинення прогресування

вегетативні порушення

відсутність гарячки на початку хвороби

висока концентрація білка в лікворі, кількість клітин — до 10 клітин/мм3

типові результати електрофізіологічних досліджень

Значного збільшення пацієнтів з синдромом не виявили

Однак дослідники підкреслили, що вони не виявили великого числа пацієнтів з діагнозом синдрому Гієна-Барре протягом перших чотирьох місяців пандемії в порівнянні з попередніми роками.

Це говорить про те, що, хоча сильний зв’язок між інфекцією COVID-19 і синдромом Гієна-Барре малоймовірний, інфекція COVID-19 іноді може призводити до розвитку у пацієнтів синдрому Гієна-Барре.

COVID-19 в рідкісних випадках може передувати синдрому Гієна-Барре,

– зазначив автор дослідження.

Однак, дослідники попередили, що зв'язок або причинно-наслідковий зв'язок між появою синдрому Гієна-Барре внаслідок COVID-19 все ще необхідно встановити.

До слова, від саме від синдрому Гієна-Барре 20 жовтня померла українська волонтерка Інна Волкова. Їй був всього 21 рік. Дівчина 2 тижні боролась за життя.