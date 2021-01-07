Коронавірус може стати хронічним захворюванням
Учені провели дослідження і вивчили, як відновлюються пацієнти, які перенесли COVID-19 в легкій формі. В результаті вони припустили, що коронавірус може стати хронічним захворюванням.
Вчені вивчили дані 1837 осіб, середній вік яких становив 47 років, пише MDPI.
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Наслідки коронавірусу для здоров'я
Всі вони лікувалися амбулаторно, проте скарги на наслідки коронавірусу збереглися протягом трьох місяців. З'ясувалося, що:
- 98% пацієнтів продовжували відчувати втому;
- 90% страждали від м'язової слабкості;
- 88% зіткнулися з проблемами зі сном;
- 87% – з болем.
Багато пацієнтів також відзначили, що їх продуктивності праці знизилася. При цьому 86% учасників дослідження уточнили, що до хвороби не мали проблем зі здоров'ям – після коронавірусу їх число скоротилося до 6%.
Коронавірус – хронічне захворювання
На думку дослідників, ці дані свідчать про недостатню реабілітації пацієнтів, які перехворіли COVID-19 в легкій формі, бо чинні програми спрямовані на допомогу госпіталізованим пацієнтам.
Вчені запропонували вважати тих, хто страждає від наслідків коронавірусу 12 і більше тижнів, людьми з хронічним захворюванням. Вони також відзначили, що в майбутньому такі пацієнти можуть стати серйозним навантаженням для світової системи охорони здоров'я, і зробили висновок, що для них необхідні спеціальні реабілітаційні методики.
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