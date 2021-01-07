Учені провели дослідження і вивчили, як відновлюються пацієнти, які перенесли COVID-19 в легкій формі. В результаті вони припустили, що коронавірус може стати хронічним захворюванням.

Вчені вивчили дані 1837 осіб, середній вік яких становив 47 років, пише MDPI.

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Наслідки коронавірусу для здоров'я

Всі вони лікувалися амбулаторно, проте скарги на наслідки коронавірусу збереглися протягом трьох місяців. З'ясувалося, що:

98% пацієнтів продовжували відчувати втому;

90% страждали від м'язової слабкості;

88% зіткнулися з проблемами зі сном;

87% – з болем.

Багато пацієнтів також відзначили, що їх продуктивності праці знизилася. При цьому 86% учасників дослідження уточнили, що до хвороби не мали проблем зі здоров'ям – після коронавірусу їх число скоротилося до 6%.

Коронавірус – хронічне захворювання

На думку дослідників, ці дані свідчать про недостатню реабілітації пацієнтів, які перехворіли COVID-19 в легкій формі, бо чинні програми спрямовані на допомогу госпіталізованим пацієнтам.

Вчені запропонували вважати тих, хто страждає від наслідків коронавірусу 12 і більше тижнів, людьми з хронічним захворюванням. Вони також відзначили, що в майбутньому такі пацієнти можуть стати серйозним навантаженням для світової системи охорони здоров'я, і ​​зробили висновок, що для них необхідні спеціальні реабілітаційні методики.