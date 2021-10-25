Коронавірус може вбивати клітини судин головного мозку: нове дослідження

Нове дослідження показало, що COVID-19 може завдати шкоди кровоносним судинам мозку, тим самим пошкодивши функції центральної нервової системи – вищої нервової діяльності, без якої втрачається особистість людини.

Дослідження провели вчені з Німеччини, Франції та Іспанії. Воно показує, що COVID-19 може вбивати клітини мозку, відомі як ендотеліальні клітини.

​Цікаво Нестача йоду і зайва вага: неочевидні причини, які заважають схуднути

Так, науковці проаналізували біоматеріал пацієнтів, які померли від коронавірусу. Французькі дослідники виявили, що збудник викликав загибель цих клітин, які утворюють кровоносні судини.

Бекграунд дослідження

Попередні дослідження показали, що до 84% пацієнтів з COVID-19 страждають від:

неврологічних симптомів;

аносмії (втрати смаку або нюху);

епілептичних припадків;

інсульту;

втрати і сплутаності свідомості.

Нові дані показують, що це може бути пов'язано з ушкодженнями ендотелію. Фахівці зазначили, що "струнні судини" – мертві клітини, що не пропускають кров – є ознакою когнітивних порушень і пов'язані з низкою медичних ризиків, включаючи мікроінсульт.

Надія є: це може бути не назавжди

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку показала, що у людей з важкою інфекцією COVID-19 було більше "струнних судин", через які кров не могла проходити

Однак є надія, що цей новий аспект COVID-19 може бути оборотним. Річ у тім, що COVID-19-це все ще новий вірус, як пояснили вчені, і ще багато інформації про нього ще не виявлено.

Цікаво Люди збиваються з пантелику: нові дані про те, як коронавірус впливає на пам'ять

"Ми бачили, що у хом'яків, у яких розвиваються дуже незначні форми COVID-19, це явище, мабуть, можна зупинити. Тому ми можемо сподіватися, що воно також може бути оборотним у людей", – наголосив співавтор статті Вінсент Прево з науково-дослідного центру в Ліллі.