Якщо це справді так, то тепер зрозуміло, чому у деяких перехворілих на COVID-19 позитивний тест на коронавірус може бути й через декілька місяців після одужання.

До теми У людей виявили гени, які борються з коронавірусом

Тепер у нас є незаперечний доказ того, що послідовності коронавірусу можуть вбудовуватися в геном,

– написав біолог Рудольф Єніш.

Автори статті запевняють, що в окремих випадках фермент в людських клітинах може копіювати послідовності вірусу в ДНК і зберігати їх в хромосомах.

У першій роботі вчені стверджували, що коли людські клітини з LINE-1 інфікуються коронавірусом, ДНК SARS-CoV-2 поселяється в хромосомах клітин.

LINE-1 – що це? Генетичні послідовності, які залишились у людей після контакту з ретровірусами в давнину і засмічують 17% геному.

Але тоді вченим не було достатньо доказової бази для матеріалу: опоненти говорили, що такі ж химерні утворення постійно виникають в процесі сканування хромосом в лабораторії.

Пізніше дослідники провели експеримент, тож у новій публікації зуміли навести докази того, що знайдені ними артефакти можна пояснити лише химерними ДНК вірусу і людини. Результати роботи лише підкріпили початкову гіпотезу.

Головне питання тепер полягає в тому, чи впливають якось генетичні дані вірусу на здоров'я людини або діагностику COVID-19. І чи справді можна таким чином можна пояснити позитивні результати тестів на коронавірус у людей, які мали б вже давно одужати. Поки що у вчених немає відповіді на це питання.