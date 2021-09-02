Хоча Міжнародної організації боротьби з хворобою Альцгеймера (ADI) вітала рішення урядів захистити вразливі групи населення від COVID-19, надавши доступ до вакцин проти вірусу, виявилося, що цього недостатньо для людей, у яких розвивається деменція з раннім початком.

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Вплив пандемії на хворих деменцією

Деменція викликає порушення роботи мозку, яке погіршує здатність запам'ятовувати, думати або приймати повсякденні рішення. Хвороба Альцгеймера є найбільш поширеним типом деменції. Хоча деменція найчастіше зустрічається у літніх людей, вона не є частиною нормального старіння.

У короткостроковій перспективі "показники деменції можуть тимчасово знизитися в результаті великої смертності людей з деменцією через COVID-19, причому від 25 до 45% усіх смертей від COVID-19, за оцінками, припадає на людей з деменцією, заявила дослідницька група.

Коронавірус може впливати на мозок

У довгостроковій перспективі кількість людей, які відчувають симптоми деменції, може швидко збільшитися "через неврологічний вплив COVID-19". За даними Університету Джона Хопкінса, з того часу, як коронавірус вперше виник в Китаї в кінці 2019 року, зареєстрували понад 218 мільйонів випадків COVID-19, з яких понад 18 мільйонів за останній місяць.

Зараз ADI закликає Всесвітню організацію охорони здоров'я й уряди по всьому світу терміново прискорити дослідження потенційного впливу COVID-19 на зростання показників деменції.

Науковці дослідили майже 300 дорослих в період від 3 до 6 місяців після зараження COVID-19. Вони виявили, що більша частина пацієнтів відчувають постійні проблеми з пам'яттю, причому приблизно у кожного четвертого є додаткові проблеми з мисленням, включаючи мовну і працездатну дисфункцію.

1 вересня стартує Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера, ми підготували великий матеріал про цю хворобу.

У новому дослідженні науковці довели, що поганий сон – один з факторів ризику деменції, нормалізація ж сну може запобігти розвитку недоумства.