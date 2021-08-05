Пошкодження нервової системи та мозку

Висновок вчених базується на результатах спостереження за самопочуттям людей похилого віку, які перенесли коронавірусну інфекцію. Спостереження велося в Аргентині. Фахівці зафіксували проблеми з пам'яттю і мисленням, характерні для пацієнтів з діагностованою хворобою Альцгеймера.

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Результати дослідження свідчать про те, що коронавірус, перенесений в літньому віці, підвищує ризик хвороби Альцгеймера. Йдеться, перш за все, про тих людей, які при захворюванні COVID-19 виникали неврологічні симптоми.

У таких пацієнтів виявили стрибок рівня білків, які сигналізують про запалення в нервовій системі та пошкодження клітин головного мозку, вони властиві хворобі Альцгеймера.

Важкість перебігу коронавірусу не має значення

Інше дослідження, в якому брали участь жителі Нью-Йорка з неврологічними симптомами, які спостерігалися на ранній стадії коронавірусу, також показало, що в головному мозку після COVID-19 може підвищуватися концентрація білків, асоційованих з розвитком запалення нервової тканини, хвороби Альцгеймера і деменції.

При цьому дослідники відзначають, що тяжкість перенесеного коронавірусу не має значення в плані можливого пошкодження ЦНС – ураження головного мозку може виникати навіть у випадку легкої форми COVID-19.

Раніше науковці вже попереджали про "подвійний удар" пандемії для літніх пацієнтів з деменцією. На думку фахівців, ці люди особливо вразливі зараз, оскільки потрапляють в групу ризику за віком і мають складнощі з запам'ятовуванням правил техніки безпеки.