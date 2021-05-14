Коронавірус може викликати імпотенцію

Дослідження показало, що у двох чоловіків, які перенесли коронавірус, через шість місяців після одужання розвинулася еректильна дисфункція. Лікарі вважають, що хвороба важких чином відбилася на їхній статевій функції.

Таким чином, згідно з даними дослідження, проведеного вченими з Медичної школи Міллера Університету Маямі, дисфункція кровоносних судин, що виникає в результаті коронавірусної інфекції, може сприяти розвитку імпотенції у чоловіків, які перехворіли на COVID-19.

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Як відбувалося дослідження

Відзначається, що спочатку автори дослідження виявили, що у чоловіків, які раніше не скаржилися на проблеми з потенцією, після коронавірусу розвинулася досить серйозна еректильна дисфункція.

У одного пацієнта ковід протікав у важкій формі та вимагав госпіталізації, в іншого хвороба виявилася помірною. А це показує, що будь-який чоловік ризикує зіткнутися з імпотенцією. Вчені зібрали у чоловіків зразки тканини статевого члена.

Еректильна дисфункція

У підсумку, було встановлено, що вірус був присутній в тканинах статевого члена обох чоловіків. У цих же пацієнтів відзначені ознаки порушення ендотелію. У здорових чоловіків з контрольної групи не було ні того, ні іншого.

Це означає, що чоловіки, у яких розвивається інфекція коронавірусу, повинні знати, що еректильна дисфункція може бути несприятливим ефектом COVID-19. Тому їм слід звернутися до медичного фахівця, якщо у них з'явилися відповідні симптоми.