Також науковці вкотре підтвердили, що коронавірус може проникати за межі дихальної системи, зокрема в мозок та серце. Але зауважимо, що дослідження поки що опубліковане у вигляді препринта й очікує на оцінку рецензентів у журналі Nature.

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Інфекцію виявили під час розтину

Вчені провели 44 розтини тіл померлих пацієнтів з COVID-19 і виявили, що коронавірус може ширитись організмом. Вірус знайшли в мозку та серці.

Серед досліджуваних пацієнтів були люди як і з важким перебігом хвороби, так і з безсимптомним.

Реплікація вірусу була присутньою у багатьох позалегеневих тканинах на ранніх стадіях інфікування,

– заявили науковці.

Скільки коронавірус може зберігатись в організмі

Науковці стверджують, що вірус може зберігатися в організмі близько 230 днів.

Наші дані доводять, що SARS-CoV-2 викликає системну інфекцію і може залишатися в організмі протягом декількох місяців,

– йдеться в дослідженні.

Чи впливає поширення вірусу на перебіг хвороби