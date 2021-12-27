Також науковці вкотре підтвердили, що коронавірус може проникати за межі дихальної системи, зокрема в мозок та серце. Але зауважимо, що дослідження поки що опубліковане у вигляді препринта й очікує на оцінку рецензентів у журналі Nature.
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Інфекцію виявили під час розтину
Вчені провели 44 розтини тіл померлих пацієнтів з COVID-19 і виявили, що коронавірус може ширитись організмом. Вірус знайшли в мозку та серці.
Серед досліджуваних пацієнтів були люди як і з важким перебігом хвороби, так і з безсимптомним.
Реплікація вірусу була присутньою у багатьох позалегеневих тканинах на ранніх стадіях інфікування,
– заявили науковці.
Скільки коронавірус може зберігатись в організмі
Науковці стверджують, що вірус може зберігатися в організмі близько 230 днів.
Наші дані доводять, що SARS-CoV-2 викликає системну інфекцію і може залишатися в організмі протягом декількох місяців,
– йдеться в дослідженні.
Чи впливає поширення вірусу на перебіг хвороби
- Попри широке поширення коронавірусу в організмі, запалення або безпосередні дегенеративні зміни в клітинах за межами легенів були виражені слабо.
- Науковці припустили, що саме через поширення вірусу організмом пацієнти можуть відчувати постковідний синдром.
- Зокрема під час постковідного синдрому виникають проблеми з серцево-судинною, дихальною та нервовою системами.