Коронавірус може залишитися з нами назавжди, – голова МОЗ Британії
Джерело:Sky News
Очільник МОЗ Великої Британії Саджид Джавід вважає, що коронавірус може залишитися з нами назавжди. Тож необхідно навчитися з ним жити.
За його словами, ймовірно, вакцинацію потрібно буде проходити щорічно. Це один з методів, як навчитися жити з коронавірусом.
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На запитання, чи хоче він порівняти вірус із грипом, Джавід відповів:
Так, тому що це був приклад того, як нам треба навчитися жити із COVID-19,
– відповів Джавід.
Він додав, що від грипу також помирають люди.
На жаль, люди помирають і від грипу. У поганий рік від грипу можуть загинути близько 20 тисяч людей, але ми не закриваємо всю нашу країну і не запроваджуємо купу обмежень, щоби боротися з цим,
– додав міністр.
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Раніше Борис Джонсон оголосив про скасування карантинних обмежень, зокрема:
- Пред'явлення вакцинних паспортів стане необов'язковим при відвідуванні масових заходів і нічних клубів.
- Скасовують носіння масок в громадському транспорті і закритих приміщеннях.
- Роботодавцям не рекомендуватимуть проводити працівників на віддалену роботу.