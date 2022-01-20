Коронавірус може залишитися з нами назавжди, – голова МОЗ Британії

Очільник МОЗ Великої Британії Саджид Джавід вважає, що коронавірус може залишитися з нами назавжди. Тож необхідно навчитися з ним жити.

За його словами, ймовірно, вакцинацію потрібно буде проходити щорічно. Це один з методів, як навчитися жити з коронавірусом.

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На запитання, чи хоче він порівняти вірус із грипом, Джавід відповів:

Так, тому що це був приклад того, як нам треба навчитися жити із COVID-19,

– відповів Джавід.

Він додав, що від грипу також помирають люди.

На жаль, люди помирають і від грипу. У поганий рік від грипу можуть загинути близько 20 тисяч людей, але ми не закриваємо всю нашу країну і не запроваджуємо купу обмежень, щоби боротися з цим,

– додав міністр.

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Раніше Борис Джонсон оголосив про скасування карантинних обмежень, зокрема: