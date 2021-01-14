Американські вчені виявили, що вірус SARS-CoV-2 здатний безпосередньо інфікувати центральну нервову систему. Також їм вдалось виявити деякі механізми впливу цього вірусу на клітини мозку. Відкриття допоможе розробити терапію різних неврологічних симптомів COVID-19.

Тож, попри те, що COVID-19 є переважно респіраторним захворюванням, коронавірус може впливати на безліч різних органів, зокрема центральну нервову систему, провокуючи головні болі, втрату нюху і смаку, когнітивні порушення, делірій, інсульт і крововиливи. Про результати дослідження пише EurekAlert.

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Суть дослідження

Для того, щоб відповісти на питання, чи може SASR-CoV-2 інфікувати нейрони або інші типи клітин мозку, вчені з Єльського університету проаналізували здатність вірусу заражати органели мозку людини – мініатюрні тривимірні органи, вирощені в лабораторії зі стовбурових клітин.

Вони виявили, що вірус дійсно здатний інфікувати нейрони цих органоїдів і використовувати їх метаболізм для розмноження. При цьому сусідні, незаражені нейрони вмирають через скорочення подачі кисню.

Що це означає

Наше дослідження чітко показало, що нейрони можуть ставати мішенню інфекції SARS-CoV-2 з руйнівними наслідками локалізованої ішемії в мозку і клітинної смерті,

– заявив авторів дослідження.

Вчені надали вичерпні докази здатності SARS-CoV-2 інфікувати мозок і центральну нервову систему, але через брак надійних клінічних даних все ще не ясно, які можуть бути неврологічні наслідки COVID-19 в довгостроковій перспективі.