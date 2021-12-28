Повідомляється про термін аж до 230 днів, після того, як пацієнти відчували перші симптоми інфекції. Зокрема, вірус широко поширюється в організмі навіть серед пацієнтів із безсимптомним або легким COVID-19.

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Вірус уражає кілька органів

Виявили, що коронавірус здатен вражати кілька органів. Він реплікувався в декількох частинах тіла, зокрема у мозку, протягом 7 місяців після появи симптомів.

Однак навіть попри поширення в організмі, вчені не спостерігали запалень за межами легенів.

Увага! Дослідження випущено як препринт. Це означає, що воно ще не пройшло рецензування незалежними експертами.

Які органи страждають найбільше

Щоб зрозуміти, як вірус поширюється в організмі, особливо в мозку, вчені провели розтин 44 пацієнтів, які померли через коронавірус. Команда під керівництвом Деніела Чєртова з Національного інституту охорони здоров'я США склала карту розповсюдження вірусу в організмі.

Найбільше вірусу – 97,7% – припало на дихальні шляхи у ранніх випадках недуги.

Потім за кількістю його знайшли у:

серцево-судинній тканині;

лімфоїдній тканині;

тканині шлунково-кишкового тракту;

ниркові, ендокринній, репродуктивній тканині;

м'язах;

шкірі;

жировій тканині;

периферичній нервовій тканині;

тканинах мозку.

Ми продемонстрували, що SARS-CoV-2 широко поширений навіть в організмі тих пацієнтів, які померли з безсимптомною або легкою формою COVID-19, і що реплікація вірусу присутня в багатьох позалегеневих тканинах на ранніх стадіях інфікування,

– зазначили дослідники.

Фахівці додали, що деякі пацієнти, які перехворіли на COVID-19 у тяжкій формі, згодом страждають від "затяжного ковіду" або постковіду. При якому протягом тривалого часу вони відчувають наслідки для серцево-судинної, дихальної та нервової систем організму.

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