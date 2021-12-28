Повідомляється про термін аж до 230 днів, після того, як пацієнти відчували перші симптоми інфекції. Зокрема, вірус широко поширюється в організмі навіть серед пацієнтів із безсимптомним або легким COVID-19.
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Вірус уражає кілька органів
Виявили, що коронавірус здатен вражати кілька органів. Він реплікувався в декількох частинах тіла, зокрема у мозку, протягом 7 місяців після появи симптомів.
Однак навіть попри поширення в організмі, вчені не спостерігали запалень за межами легенів.
Які органи страждають найбільше
Щоб зрозуміти, як вірус поширюється в організмі, особливо в мозку, вчені провели розтин 44 пацієнтів, які померли через коронавірус. Команда під керівництвом Деніела Чєртова з Національного інституту охорони здоров'я США склала карту розповсюдження вірусу в організмі.
Найбільше вірусу – 97,7% – припало на дихальні шляхи у ранніх випадках недуги.
Потім за кількістю його знайшли у:
- серцево-судинній тканині;
- лімфоїдній тканині;
- тканині шлунково-кишкового тракту;
- ниркові, ендокринній, репродуктивній тканині;
- м'язах;
- шкірі;
- жировій тканині;
- периферичній нервовій тканині;
- тканинах мозку.
Ми продемонстрували, що SARS-CoV-2 широко поширений навіть в організмі тих пацієнтів, які померли з безсимптомною або легкою формою COVID-19, і що реплікація вірусу присутня в багатьох позалегеневих тканинах на ранніх стадіях інфікування,
– зазначили дослідники.
Фахівці додали, що деякі пацієнти, які перехворіли на COVID-19 у тяжкій формі, згодом страждають від "затяжного ковіду" або постковіду. При якому протягом тривалого часу вони відчувають наслідки для серцево-судинної, дихальної та нервової систем організму.
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