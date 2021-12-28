Коронавірус може жити в організмі довше, ніж вважалося: уражає кілька органів

Вчені зі США провели нове дослідження, яке показує, що вірус SARS-CoV-2 може залишатися в організмі людини набагато довше, ніж вважалось раніше.

Повідомляється про термін аж до 230 днів, після того, як пацієнти відчували перші симптоми інфекції. Зокрема, вірус широко поширюється в організмі навіть серед пацієнтів із безсимптомним або легким COVID-19.

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Вірус уражає кілька органів

Виявили, що коронавірус здатен вражати кілька органів. Він реплікувався в декількох частинах тіла, зокрема у мозку, протягом 7 місяців після появи симптомів.

Однак навіть попри поширення в організмі, вчені не спостерігали запалень за межами легенів.

Які органи страждають найбільше

Дослідження випущено як препринт. Це означає, що воно ще не пройшло рецензування незалежними експертами.

Щоб зрозуміти, як вірус поширюється в організмі, особливо в мозку, вчені провели розтин 44 пацієнтів, які померли через коронавірус. Команда під керівництвом Деніела Чєртова з Національного інституту охорони здоров'я США склала карту розповсюдження вірусу в організмі.

Найбільше вірусу – 97,7% – припало на дихальні шляхи у ранніх випадках недуги.

Потім за кількістю його знайшли у:

серцево-судинній тканині;

лімфоїдній тканині;

тканині шлунково-кишкового тракту;

ниркові, ендокринній, репродуктивній тканині;

м'язах;

шкірі;

жировій тканині;

периферичній нервовій тканині;

тканинах мозку.

Ми продемонстрували, що SARS-CoV-2 широко поширений навіть в організмі тих пацієнтів, які померли з безсимптомною або легкою формою COVID-19, і що реплікація вірусу присутня в багатьох позалегеневих тканинах на ранніх стадіях інфікування,

– зазначили дослідники.

Фахівці додали, що деякі пацієнти, які перехворіли на COVID-19 у тяжкій формі, згодом страждають від "затяжного ковіду" або постковіду. При якому протягом тривалого часу вони відчувають наслідки для серцево-судинної, дихальної та нервової систем організму.

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