Коронавірус мутує набагато швидше: експерти розповіли, як вберегтися

Дослідники з Великої Британії нещодавно з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 мутує значно частіше, ніж передбачалося раніше. Така швидка мутація може призвести до неминучих наслідків.

Зокрема, до того, що вірус почне вражати й інші клітини організму. Таку думку висловив лікар Олександр Карловський.

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Мовиться про розширення впливу – вірус вражатиме не тільки легені чи рецептори, які є в епітелії, а й інші органи. Тому він радить, якщо у вас з'явилися будь-які симптоми коронавірусу, треба одразу робити тестування.

Якщо буде залучено більше клітин, які почнуть вражатися вірусом, то можуть з'явитися нові симптоми, більш тяжкий перебіг хвороби, збільшення летальних випадків,

– заявив лікар.

"Тому при наявності будь-яких симптомів, треба одразу робити тестування", – додав він.

За словами фахівців, якщо пацієнт хворіє на коронавірус більш ніж кілька тижнів, вірус може розпочати мутацію всередині організму, що й призводить до появи нових штамів.

Темпи тестування в Україні

Як відомо, впродовж 30 серпня в Україні провели 46 014 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 21 236,

методом ІФА – 7 031,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 747.

Натомість загалом в Україні провели 11 980 323 тестування методом ПЛР.

Швидкість мутації коронавірусу: дослідження

Джерело: Genome Biology and Evolution