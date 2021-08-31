Коронавірус мутує набагато швидше: експерти розповіли, як вберегтися
Джерело:UNN
Дослідники з Великої Британії нещодавно з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 мутує значно частіше, ніж передбачалося раніше. Така швидка мутація може призвести до неминучих наслідків.
Зокрема, до того, що вірус почне вражати й інші клітини організму. Таку думку висловив лікар Олександр Карловський.
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Мовиться про розширення впливу – вірус вражатиме не тільки легені чи рецептори, які є в епітелії, а й інші органи. Тому він радить, якщо у вас з'явилися будь-які симптоми коронавірусу, треба одразу робити тестування.
Якщо буде залучено більше клітин, які почнуть вражатися вірусом, то можуть з'явитися нові симптоми, більш тяжкий перебіг хвороби, збільшення летальних випадків,
– заявив лікар.
"Тому при наявності будь-яких симптомів, треба одразу робити тестування", – додав він.
За словами фахівців, якщо пацієнт хворіє на коронавірус більш ніж кілька тижнів, вірус може розпочати мутацію всередині організму, що й призводить до появи нових штамів.
Темпи тестування в Україні
Як відомо, впродовж 30 серпня в Україні провели 46 014 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 21 236,
- методом ІФА – 7 031,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 747.
Натомість загалом в Україні провели 11 980 323 тестування методом ПЛР.
Швидкість мутації коронавірусу: дослідження
Джерело: Genome Biology and Evolution
- Раніше вважалось, що збудник вірусу SARS-CoV-2 змінюється приблизно раз на два тижні. Але генетики з Великої Британії та Шотландії показали, що це не так.
- Якщо підрахунки вчених правильні, то це означає, що коронавірус змінюється майже раз в тиждень. Це означає, що якщо людина хворіє на COVID-19 довше декількох тижнів, то SARS-CoV-2 може розвиватися всередині неї, що потенційно призводить до появи нових варіантів.
- Так, частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 принаймні на 49 – 67% вища, ніж можна було вважати.