Вчені з Центру еволюції Мілнера при Університеті Бата й Единбурзького університету виявили, що попередні дослідження не враховували багато мутацій. Тобто вірус мутував, але нові варіанти так і не ідентифікували за допомогою секвенування.

До теми В якої кількості людей не виникає імунітет проти коронавірусу після вакцинації

Більшість мутацій вірусів не проходять тесту на виживання. Вони не живуть досить довго, аби їх можна було секвенувати, тож часто не потрапляють в розрахунки швидкості змін патогену.

Дослідники підрахували та виявили, що частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 принаймні на 49 – 67% вища, ніж можна було вважати.

З огляду на високий показник співвідношення Ka / Ks, можна припустити, що велика частина такого відбору всередині господаря – очищення від безглуздих мутацій. Проте, за нашими оцінками, відбір проти безглуздих мутацій становить лише 10% всіх "пропущених" мутацій,

– йдеться в дослідженні.

Тривалість хвороби впливає на появу мутацій

Якщо підрахунки вчених правильні, то це означає, що коронавірус змінюється майже раз в тиждень. Це означає, що якщо людина хворіє на COVID-19 довше декількох тижнів, то SARS-CoV-2 може розвиватися всередині неї, що потенційно призводить до появи нових варіантів.

Альфа-штам (британський) вважається результатом еволюції вірусу всередині людини, який не зміг позбутися від інфекції. Але, оскільки більшість людей одужують до того, як SARS-CoV-2 зміниться, ймовірність розвитку нової мутації в одного пацієнта зазвичай не така висока. Однак наші нові оцінки вказують, що у людей з тривалою хворобою є більший ризик еволюції вірусу, ніж передбачалося,

– зауважили науковці.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline