Коронавірус не покидає лав ЗСУ: скільки військових захворіли

У лавах Збройних сил України на COVID-19 хворіють 749 людей. За добу 30 січня недугу підтвердили ще у 17 військових.
Джерело: командування Медичних сил ЗСУ
Від початку епідемії коронавірусу в ЗСУ одужали 14 774 людей, на жаль, померли – 43.
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Станом 31 січня хворіють 749 військових та працівників Збройних сил. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 146 людей.
За минулу добу захворювання підтвердили у 17 людей.
Стан здоров'я хворих задовільний, їм призначили необхідне лікування.
Ще 13 людей лікуються від коронавірусу вдома.Важливо! Аби вберегти себе та свою родину від інфікування, у ЗСУ закликають дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.