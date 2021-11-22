Як коронавірус вплинув на статистику смертності

За офіційною інформацією, від COVID-19 упродовж вказаного періоду померли 40 014 українців (у тому числі у вересні – 2 937 людей). Коронавірусна хвороба на четвертому місці серед причин смерті в Україні.

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Крива смертності

Найчастіша причина смерті українців – хвороби системи кровообігу.

Від серцево-судинних захворювань померли 306 127 людей: від ішемічної хвороби серця – 213 278 людей, від інсульту – 59 270 людей.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 55 352 українців.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 18 093 людей.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 15 364 людей, зокрема від грипу та пневмонії померли – 11 698 людей.

Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 648 людей, серед них туберкульоз – 2 090, від СНІДу померло 1 712 українця.

Зовнішні причини смерті

Крім того, 20 816 українців загинули в результаті зовнішніх причин:

транспортні нещасні випадки – 2 571 людина;

утоплення – 1 344 людей;

загибель на пожежі – 866 людей;

випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1 148 людей;

отруєння алкоголем – 1 281 людина;

самогубства – 4 584 людини;

умисні вбивства – 949 людей.

До слова, за січень-вересень цього року в Україні померло 487 855 людей – це на 61 168 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 людей.

Померлих від COVID-19 може бути більше

У НАН України заявили, що до кінця року офіційне число померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч. При цьому реальна кількість померлих від хвороби українців щонайменше вдвічі вища.

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