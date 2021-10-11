Дослідження коронавірусу у вагітних

В першому дослідження вчені проаналізували всі підтверджені випадки COVID-19 у жінок, які народжували в одній з лікарень Техасу з березня по вересень 2020 року. Серед тих, у кого були симптоми захворювання, екстренної госпіталізації потребували 58% пацієнток. У групі жінок, які переносили коронавірусну інфекцію безсимптомно, невідкладна медична допомога знадобилася 46% жінок.

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Ускладнення під час вагітності

Крім того, у таких жінок частіше діагностувалося тазове передлежання і хронічне запалення, що негативно позначалося на стані новонароджених. Такі діти з більшою ймовірністю потребували кисневої підтримки та госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

Пологи у жінок з COVID-19 частіше, ніж у здорових жінок, проходили з кесаревим розтином, проте вчені припустили, що лікарі рекомендували для них цей захід з міркувань обережності.

Схожі результати іншого дослідження

Інше дослідження провели фахівці медичного центру Mayanei Hayeshua в Ізраїлі. Вони вивчили медичні карти близько 2,3 тисячі вагітних на третьому триместрі й також виявили значні відмінності в показниках у майбутніх матерів з COVID-19 і без нього.

Симптоми захворювання були у третини інфікованих жінок (33%), і саме в цій групі були виявлені найважчі ускладнення – ймовірність на 20% більше в порівнянні зі здоровими жінками. Серед вагітних з безсимптомною інфекцією ризик ускладнень був вище на 14%.

У пацієнток з коронавірусом частіше діагностували гестаційний діабет, рівень лейкоцитів у крові знижений, і у них був підвищений ризик сильної кровотечі під час пологів. У їхніх дітей частіше розвивалася дихальна недостатність.

На думку авторів обох наукових робіт, всі ці результати наочно показують необхідність вакцинації вагітних жінок.

Раніше дослідники з Великої Британії виявили ще один вплив коронавірусу на здоров'я майбутніх дітей. Виявляється, він побічно зміцнює імунну систему плоду.