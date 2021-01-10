У Німеччині від наслідків коронавірусної хвороби вже померли 40 343 людини. З них за останню добу підтверджено 465 нових смертей осіб, в яких діагностували COVID-19.

Це засвідчують нові дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), які були оприлюднені в неділю, 10 січня. Про це повідомляє DW. До речі Найважча фаза пандемії COVID-19 буде вже найближчими тижнями: що прогнозує Меркель Статистика коронавірусу в Німеччині За 9 січня виявлено 16 946 нових випадків зараження коронавірусом.

Тижневий індекс репродукції коронавірусу на ранок 10 січня виріс до 1,16. Це означає, що кожні 100 інфікованих в середньому заражають по 116 людей.

Загалом у Німеччині за весь час пандемії коронавірусу заразилися 1 908 527 осіб, з них майже 1 525 300 – одужали. Зверніть увагу! Дані RKI, які публікують вранці в неділю, зазвичай нижчі через те, що у вихідні в Німеччині роблять менше тестів і не всі міністерства охорони здоров'я федеральних земель повідомляють в ці дні добову статистику кількості заражень.