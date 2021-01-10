Коронавірус у Німеччині: кількість смертей перевищила 40 тисяч
У Німеччині від наслідків коронавірусної хвороби вже померли 40 343 людини. З них за останню добу підтверджено 465 нових смертей осіб, в яких діагностували COVID-19.
Це засвідчують нові дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), які були оприлюднені в неділю, 10 січня. Про це повідомляє DW.
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Статистика коронавірусу в Німеччині
- За 9 січня виявлено 16 946 нових випадків зараження коронавірусом.
- Тижневий індекс репродукції коронавірусу на ранок 10 січня виріс до 1,16. Це означає, що кожні 100 інфікованих в середньому заражають по 116 людей.
- Загалом у Німеччині за весь час пандемії коронавірусу заразилися 1 908 527 осіб, з них майже 1 525 300 – одужали.
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