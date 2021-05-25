Епідеміологиня Наталія Виноград заявила, що коронавірус обов'язково мутуватиме й надалі. За її словами, це є еволюцією нового біологічного виду, який прийшов на планету.
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Коронавірус є дуже мінливим
Виноград зауважила, що надалі з'являтимуться нові варіанти коронавірусу, які становитимуть для людей велику проблему. Як розповіла епідеміологиня, вірус є дуже мінливим.
Вірус буде продовжувати мутувати. Я вам одразу кажу, що так обов'язково буде,
– наголосила вона.
Виноград також зазначила, що у світі поки не отримали якийсь "стандартний штам", який не змінюватиметься протягом тривалого часу.
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Виноград розповіла про мутацію коронавірусу: дивіться відео
Нові штами COVID-19: що відомо
- За даними ВООЗ, наразі у світі найінтенсивніше поширюються 4 штами коронавірусу.
- Мовиться про "індійський", "південноафриканський" і "британський" штами. Ймовірно, що ще однією найпоширенішою мутацією COVID-19 є варіант D614G.
- Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна, адже РНК-віруси більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК.
- Експерти оцінили ефективність вакцин проти коронавірусу від нових штамів хвороби. Згідно з результатами, 2 дози вакцини Pfizer-BioNtech майже однаково захищають як від "індійського", так і від "британського" штамів. Результати ефективності вакцини від компанії AstraZeneca дещо нижчі.