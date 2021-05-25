Коронавірус обов'язково продовжуватиме мутувати, – епідеміологиня

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що наразі у світі циркулюють 4 основні мутації COVID-19. Однак появу нових варіантів коронавірусу прогнозувати дуже складно.

Епідеміологиня Наталія Виноград заявила, що коронавірус обов'язково мутуватиме й надалі. За її словами, це є еволюцією нового біологічного виду, який прийшов на планету.

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Коронавірус є дуже мінливим

Виноград зауважила, що надалі з'являтимуться нові варіанти коронавірусу, які становитимуть для людей велику проблему. Як розповіла епідеміологиня, вірус є дуже мінливим.

Вірус буде продовжувати мутувати. Я вам одразу кажу, що так обов'язково буде,

– наголосила вона.

Виноград також зазначила, що у світі поки не отримали якийсь "стандартний штам", який не змінюватиметься протягом тривалого часу.

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