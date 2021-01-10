COVID-19 в окупованому Криму: яка ситуація із захворюваністю
Упродовж доби 9 січня 2021 року на території окупованого Криму зафіксували 213 випадків захворюваності на коронавірус. Загалом обстежили 4 411 осіб.
Водночас лише 174 людини зверталися за медичною допомогою. Про це повідомив російський очільник окупованого Криму Сергій Аксенов.
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За його словами, ще 37 випадків інфікування коронавірусом виявили серед контактних осіб. Він також додав, що впродовж доби одужали 243 людини.
Вилікувались за увесь період – 21 820 осіб,
– наголосив Аксенов.
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