Упродовж доби 9 січня 2021 року на території окупованого Криму зафіксували 213 випадків захворюваності на коронавірус. Загалом обстежили 4 411 осіб.

Водночас лише 174 людини зверталися за медичною допомогою. Про це повідомив російський очільник окупованого Криму Сергій Аксенов.

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За його словами, ще 37 випадків інфікування коронавірусом виявили серед контактних осіб. Він також додав, що впродовж доби одужали 243 людини.

Вилікувались за увесь період – 21 820 осіб,

– наголосив Аксенов.

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