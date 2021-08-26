Про перший випадок госпіталізації 26 серпня заявив Організаційний комітет Паралімпіади-2020 в Токіо. Інфекцію виявили у людини, пов'язаної з іграми.

До теми Унікальна Олімпіада-2020 очима української борчині Оксани Лівач: ексклюзив

Що відомо про пацієнта

При цьому інфікований не є спортсменом. Зазначається, що пацієнт у стабільному стані. Але на скільки важкий перебіг хвороби, не повідомили.

Людина з-за кордону, пов'язана з Іграми, але не спортсмен. Її госпіталізовували після позитивного результату тесту на коронавірус в понеділок...пацієнт у стабільному стані,

– йдеться в повідомленні.

Коронавірус на Паралімпіаді-2020

Загалом виявили 184 хворих на коронавірус. Серед них 15 спортсменів-іноземців, які проживали на території олімпійського селища.

За минулу добу, 26 серпня, в комітеті заявили про ще 15 нових випадків COVID-19.

Паралімпіада-2020 стартанула 24 серпня й триватиме до 6 вересня. До слова, у ній візьмуть участь 143 українські атлети. Україна буде представлена у 15 видах спорту з 22.