Коронавірус передається через очі: нові підтвердження

Відомо, що верхні дихальні шляхи – це далеко не єдина мішень для коронавірусу, ця інфекція може вражати слизові самих різних органів. У тому числі – очей, що підтверджує нове американське дослідження.

У новому дослідженні, проведеному вченими медичного комплексу Маунт-Синай у США, вчені вперше отримали надійні докази того, що коронавірус здатний заражати безпосередньо клітини очі.

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Як відбувалося дослідження

Вони взяли донорські клітини померлих пацієнтів і в лабораторних умовах піддали їх впливу SARS-CoV-2. Через 24 години зараження підтвердилося, після чого вчені провели генетичний аналіз зразків з секвенуванням РНК і порівняли їх зі здоровими клітинами.

Очі – "ворота" для коронавірусу

Вчені виявили в інфікованих зразках білки SARS-CoV-2, за допомогою яких вірус проникає в організм. Дослідники також підтвердили здатність патогену пригнічувати білок інтерферон-бета, який володіє противірусними та антибактеріальними властивостями.

Найбільш вразливими для коронавірусу виявилися клітини на поверхні ока, тобто ті, які найбільше стикаються з навколишнім середовищем. Найчутливішим виявився лімб рогівки – місце з'єднання рогівки зі склерою.

Отримані дані не тільки доповнюють наше розуміння біології SARS-CoV-2, а й підкреслюють важливість миття рук, оскільки тепер очі людини слід розглядати як "ворота" для інфекції,

– розповіли автори дослідження.