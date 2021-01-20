Під час пандемії ми всі почали триматися подалі від тих, хто кашляє або чхає. Але навіть під час спілкування з інфікованою людиною протягом пів хвилини на відстані двох метрів, ви легко можете заразитися, вважають автори нового дослідження.

Вчені Університету Кембриджа змоделювали передачу вірусу з урахуванням розміру крапель, які потрапляють в навколишнє середовище під час кашлю або розмови, а також різних факторів – складу вірусного аерозолю і часу осідання, пише Proceedings of the Royal Societ.

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Ризик передачі коронавірусу

Автори також проаналізували ризик зараження з урахуванням вірусного навантаження у хворих COVID-19, розрахувавши необхідну для зараження дозу вірусу на підставі дослідження іншого коронавірусу. Результати показали, що ризик передачі вірусу однаково високий при кашлі й розмові, якщо перебувати без маски на відстані 2 метрів від зараженого.

Стійкість вірусу

Навіть через годину після того, як інфікована людина поговорила всього 30 секунд, крапельна суспензія, яка залишилася в повітрі містить більше вірусної маси, ніж після кашлю. Саме тому люди так легко заражаються в приміщеннях з поганою вентиляцією, вважають вчені.

Ви можете навіть не взаємодіяти з хворим на COVID-19, а просто опинитися в тому ж місці, де він був годину тому, і заразитися. Аналіз також показав, що при розмові або кашлі вірусним частинкам потрібно всього кілька секунд, щоб подолати відстань понад два метри та досягти нової "мішені".

Що робити

Автори дослідження підкреслюють необхідність носіння масок, дотримання соціальної дистанції та хорошої вентиляції в приміщеннях, яка не дозволить накопичуватися вірусному аерозолі – всі ці фактори безпосередньо впливають на ризик зараження.