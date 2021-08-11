Коронавірус під час вагітності сильно підвищує ризик передчасних пологів

За останніми даними, у кожної десятій вагітної або породіллі діагностують COVID-19. Тепер науковці з'ясували, як часто у них трапляються передчасні пологи.

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско проаналізували дані про пологи в штаті Каліфорнія в період з липня 2020 по січень 2021 року. Серед 240 тисяч породіль коронавірусна інфекція підтвердилася у 9 тисяч жінок.

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Коронавірус підвищує ризик передчасних пологів

Частота передчасних пологів у інфікованих становила 11,8% в порівнянні з 8,7% пацієнток без COVID-19.

За оцінками авторів дослідження, зараження коронавірусом на будь-якому етапі вагітності підвищує ймовірність народження дитини на терміні до 32 тижнів на 60%.

Ризик передчасних пологів до 37 тижнів на 40%.

Найбільшу загрозу коронавірусна інфекція представляє для пацієнток, які страждають на гіпертонію, цукровий діабет і ожиріння – ймовірність передчасних пологів в цій групі склала 160% в порівнянні з жінками без цих захворювань і COVID-19.

Вчені також виявили, що частота передчасних пологів у вагітних з коронавірусом ніяк не залежить від того, були пологи спонтанними або зі стимуляцією за медичними показаннями.

Як вагітні переносять коронавірус

Джерело: BMJ

Найбільш частими симптомами COVID-19 у вагітних є лихоманка (40%) і кашель (41%), при цьому в порівнянні з іншими жінками репродуктивного віку або породіль у майбутніх матерів інфекція частіше протікає в безсимптомній формі. Але при цьому у них вищий ризик важкого перебігу і госпіталізації.