Коронавірус під час вагітності

Багато вагітних жінок відмовляються від щеплення проти коронавірусу через страх, що вони нашкодять дитині. Але численні наукові дослідження показують, що ці вакцини безпечні.

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А ось перенесений під час вагітності коронавірус несе куди більшу загрозу.

По-перше, ризик майбутньої мами померти від коронавірусу у багато разів вищий, ніж у жінок, які не очікують народження дитини.

По-друге, ця хвороба має чимало загроз і для здоров'я плоду.

Вчені з Королівського коледжу Лондона в ході останнього за часом дослідження встановили ще один аспект цієї проблеми.

Коронавірус у вагітних впливає на імунітет дітей

Діти, які народжені від матерів з коронавірусів діти можуть мати підвищений показник імунних клітин, які беруть участь в реакції на вірусну інфекцію. Дослідження показало, що здатність імунних клітин виробляти циркулюючі в крові медіатори у цих дітей була збільшена. Це означає, що материнський коронавірус змінив їхню імунну систему.

Дослідники також виявили, що матері передають дитині антитіла проти SARS-CoV-2 через плаценту. Це відбувається особливо інтенсивно, якщо інфекція була на початку вагітності.



Це нові докази того, що здоров'я матері впливає на імунітет новонародженого навіть при відсутності прямого зараження. Отже, інші материнські фактори також здатні змінити розвиток імунної системи плода. Поки невідомо, чи допоможуть ці імунні зміни новонародженому краще реагувати на зараження після появи на світ.

Раніше американські медики провели дослідження за участю майже 30 тисяч жінок з половини штатів США. Вони встановили, що грудне вигодовування знижує ризик розвитку післяпологової депресії.