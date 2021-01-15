Станом на 15 січня 2021 року в Україні серед дітей виявили 61 333 випадків зараження коронавірусом. За останні кілька місяців почастішали випадки симптомного перебігу COVID-19.

Раніше у дітей COVID-19 частіше протікав безсимптомно. Але останнім часом "коронавірус помолодшав". Про це під час брифінгу 15 січня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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В останні місяці серед дітей почастішали випадки симптомного перебігу коронавірусу. Ба більше, тепер маленькі пацієнти частіше потребують госпіталізації.

Максим Степанов “При чому в листопаді цей показник (захворюваності на коронавірус серед дітей – ред.) складав 3,1%, а у грудні цей показник підскочив аж до 5,9% від загальної кількості. Ця тенденція, яка спостерігається у всьому світі. Коронавірус став частіше вражати наших дітей, вони почали частіше хворіти .

Навчання у школах не відновлять до 25 січня: Степанов пояснив причину

До закінчення локдауну навчання у школах не відновлять.

Степанов пояснив, що початок офлайн навчання у 1 – 4 класах призведе до зростання інтенсивності інфікування через перехресне зараження дітей.

Міністр зауважив, що у більшості випадків коронавірус перебігає у дітей безсимптомно, тому виявити інфікованих та не допустити їх до навчання буде неможливо.

Якщо у дитини з'явилися симптоми, це означає, що попередні 3 дні вона інфікувала інших учнів та вчителів.